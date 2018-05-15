В России могут создать реестр криптоинвесторов

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Минфин и ЦБ будут вести в России реестр криптоинвесторов. Людей будут идентифицировать по ИНН и паспорту, а также с использованием биометрических данных. Эксперты видят в этой инициативе возможность сделать криптоиндустрию страны более прозрачной.

В России может появиться реестр криптоинвесторов, который будут вести Министерство финансов и Центральный банк. Об этом со ссылкой на источники пишут "Известия".

Уточняется, что криптоинвесторов будут идентифицировать по ИНН и паспорту, к которым для исключения анонимности расчетов привяжут криптокошельки, а также с использованием биометрических данных.

Эксперты отметили, что подобная мера поможет сделать российскую криптоиндустрию более прозрачной. Однако подчеркивается, что инвестиции на внешних биржах все еще будут представлять сложность для контроля.

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