Число погибших в секторе Газа возросло до 59

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Жертвой стычек палестинцев с израильской полицией в секторе Газа стал восьмимесячный ребенок. Девочка умерла, надышавшись газом, который использовался для разгона протестующих. В ходе столкновений после открытия американского посольства в Иерусалиме ранения получили около трех тысяч человек, 59 человек погибли.

В ходе беспорядков в секторе Газа погибли 59 человек. Одна из жертв – восьмимесячный ребенок, передает "МИР24".

Девочка умерла, надышавшись газом, который использовали для разгона протестующих против переноса посольства США в Иерусалим. В результате столкновений палестинцев с израильскими силовиками пострадали уже около трех тысяч человек, сообщает минздрав сектора Газа.

Столкновения начались в понедельник после открытия в Иерусалиме посольства США. Это событие было приурочено к 70-летию израильской государственности. Действия Вашингтона и Тель-Авива осудили в Турции, Палестине и России.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал действия Белого дома "юридически несостоятельными", а гибель в ходе протестов нескольких десятков палестинских граждан - "массовым убийством". Турция также отозвала своих послов в Израиле и США для консультаций.

Россия негативно относится к открытию американского посольства в Иерусалиме, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению. Убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества", - сказал он.

В Москве уверены, что урегулирование ситуации возможно исключительно через прямой диалог между лидерами конфликтующих сторон. Россия готова стать посредником.

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