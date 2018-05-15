Режим ЧС введен в Якутске из-за угрозы подтопления

Теги: паводок якутия Стихия

Якутия во власти сильнейшего за последние 30 лет паводка. На всей территории республики введён режим чрезвычайной ситуации, усиливается группировка спасателей. Из-за угрозы подтопления эвакуированы пациенты интерната для престарелых.

От паводка пострадали уже более десятка населенных пунктов, многие из которых оказались отрезанными от земли. Туда больше не ходят автобусы, не привозят продукты в магазины, отмечает "ТВ Центр". Надежда на спасателей.

Специалисты взрывают лед, чтобы снизить уровень воды. По кадрам с воздуха видно, как льдины буквально застряли в сужении русла. Если допустить таяние, то все вокруг окажется под водой.

В Якутии из-за паводков действует режим чрезвычайной ситуации. Регион посетил Владимир Пучков. С воздуха ознакомился с проблемами и проинспектировал подразделения МЧС, которые готовятся к отправке в места бедствия.

"Мы завершаем этап на юге, когда населенные пункты подтоплены и вода начинает уходить и осуществляется целый комплекс аварийно-восстановительных работ. И в то же время перебрасываем группировку на север где ожидаем второй-третий этап паводка", - рассказал он.

В регионе начала работать комиссия по ЧС, которая должна оценить материальный ущерб от паводка. Будет восстанавливаться инфраструктура и оказываться, так называемая, адресная помощь пострадавшим из регионального и федерального бюджетов.

Дмитрий Гусев, Егор Киселёв. "ТВ Центр".