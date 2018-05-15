Ле Дриан назвал Кадырова диктатором и отказался выслушивать его поучения

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МИД Франции назвал недопустимым заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о причинах резни, устроенной чеченцем Хасаном Азимовым в Париже. Ранее Кадыров возложил ответственность за формирование взглядов террориста Азимова на французские власти, поскольку "он вырос именно во Франции".

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что французские власти ответственны за формирование взглядов террориста Хасана Азимова, который напал с ножом на людей в Париже, сообщает ТАСС.

"Мы не хотим получать уроки от диктатора, который не уважает первые шаги, которое правовое государство делает в его собственной стране, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ (организация запрещена в России – прим. ред.). Эта позиция недопустима", - заявил министр.

12 мая, в центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо ранены. При этом злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги. Полиция ликвидировала преступника. Им оказался 20-летний выходец из Чечни. Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.

Позднее Кадыров заявил, что напавший на прохожих в Париже Хасан Азимов действительно является уроженцем Республики. При этом он отметил, что Азимов уже долгое время проживал во Франции, а значит, за произошедшее должны нести ответственность власти этой страны.

"Еще раз напоминаю, что Хасан вырос в Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!" – отметил Кадыров.

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