Работа около 200 приложений Facebook приостановлена из-за утечки данных

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200 приложений Facebook заблокированы администрацией соцсети в связи с утечкой личных данных пользователей. Всего изучили около тысячи приложений, в настоящее время проводится расследование о возможном злоупотреблении информацией.

Около 200 приложений социальной сети Facebook приостановили свою работу из-за ситуации с несанкционированным доступом к личной информации пользователей, говорится в официальном заявлении компании.

Уточняется, что специалисты Facebook изучили около тысячи приложений. Отобранные 200 из них заблокированы для проведения расследования, призванного решить вопрос со злоупотреблениями какими-либо данными.

15 мая в сети появилась информация, согласно которой в свободном доступе находилась личная информация трех миллионов пользователей FB и одно из приложений пользовалось ей в течение четырех лет.

В марте 2018 года произошел скандал, связанный с утечкой личных данных пользователей Facebook. Тогда говорилось, что персональная информация 50 миллионов юзеров использовалась компанией Cambridge Analytica в рекламе. Позднее фирма призналась в сканировании личных сообщений. Тогда руководители соцсети назвали утечку данных ошибкой, а основатель Facebook Марк Цукерберг посетил конгресс Соединенных Штатов для дачи показаний.

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