Киев отозвал подозреваемого в антисемитизме консула в Гамбурге‍

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В МИД Украины сообщили об отзыве консула в Гамбурге. Его подозревают в антисемитских высказываниях, которые он опубликовал в Facebook. В частности, Василий Марущинец обвинил евреев в развязывании Второй мировой войны.

Киев отозвал консула в Гамбурге Василия Марущинца. Его заподозрили в отрицании Холокоста и в распространении антисемитских высказываниях в соцсетях.

"Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь. Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет", - рассказал в эфире телеканала ATR глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее блогеры и пользователи соцсетей обратили внимание на аккаунт Марущинца, который опубликовал несколько антисемитских постов в своем Facebook. Он обвинил евреев в развязывании Второй мировой войны и других политических кризисах, оправдывал Холокост. В настоящий момент в открытом доступе эти посты отсутствуют.

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