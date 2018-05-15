Российские военные раздали 10 тонн продуктов в Восточной Гуте

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Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили в Сирийский город Айн-Терма около 10 тонн продовольствия. Населенный пункт расположен в провинции Восточная Гута.

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили в Сирийский город Айн-Терма около 10 тонн продовольствия. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Гуманитарную помощь раздавали на центральной площади, где люди заранее выстроились в очереди. Там же был организован медицинский пункт, в котором российские военные врачи вели прием местных жителей.

"Сегодня к нам обратилось более 60 человек, из которых более половины дети. Основная патология среди взрослых заболевания сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы сахарный диабет. Среди детей вирусные инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта", - сообщил заместитель начальника отделения медицинского обеспечения ЦПВС Алексей Конарев.

По данным Минобороны, в прошлом году представители Центра организовали на территории Арабской республики более полутора тысяч гуманитарных акций, а медики оказали квалифицированную помощь по меньшей мере 70 тысячам сирийцев.