Плодоовощной союз России предлагает запретить ввоз американского картофеля фри

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Национальный плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с предложением о запрете на ввоз в страну замороженного картофеля фри из США, а также стран, поддержавших антироссийские санкции. Авторы инициативы рассчитывают таким образом оказать поддержку отечественным производителям, а также повысить качество продукции.

Глава Национального плодоовощного союза России Сергей Королев рассказал о направленном в Министерство сельского хозяйства обращении с предложением запретить ввоз в страну замороженного картофеля фри из США, а также стран, поддержавших антироссийские санкции. Об этом пишет RT.

В обращении отмечается, что подобная мера будет направлена на поддержку российских сельскохозяйственных производителей в области картофеля-сырья, а также поспособствует сохранению рабочих мест на предприятиях и повышению качества продукции.

В 2017 году доля импорта замороженного картофеля фри в России составила 94 процента.

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