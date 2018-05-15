Полиция проверяет информацию о нападении на инвалида в ТЦ Екатеринбурга

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В управлении МВД по Екатеринбургу приняли обращение 19-летнего молодого человека с ДЦП, на которого в торговом центре напал мужчина в форме охранника. Тот вытолкал юношу на улицу и запретил появляться в ТЦ. У пострадавшего выявлены ушиб и растяжение связок. Планируется опрос свидетелей и участников инцидента.

Представители городского управления Министерства внутренних дел Екатеринбурга проверяют информацию о нападении охранника торгового центра "Алатырь" на молодого человека с ДЦП, передает РИА "Новости".

Ранее на портале Е1.ru появилось сообщение о том, что 19-летний посетитель ТЦ, страдающий ДЦП, подвергся нападению со стороны мужчины в форме охранника, который грубо выволок молодого человека на улицу, а затем потребовал, чтобы тот больше не появлялся в здании, так как он может повредить товары.

Юношу доставили в травмпункт, где медики зафиксировали у него кровоподтек в области ключицы, ушиб грудной клетки и повреждение связок левой стопы.

В УМВД заявили, что обращение молодого человека принято, а сам он направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Планируется опросить очевидцев и участников инцидента.

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