На время ЧМ-2018 в Москве изменится движение транспорта
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С 14 июня до 15 июля в Москве изменится движение вблизи спортивных объектов из-за проведения ЧМ-2018. Ряд улиц будут перекрыты для автомобильного движения, парковочные места – ограничены. Улицы возле Воробьевых гор, где пройдет Фестиваль болельщиков, станут пешеходными.
В Москве на период проведения Чемпионата мира по футболу – с 14 июня до 15 июля - изменится движение вблизи стадионов "Спартак" и "Лужники", а также на Воробьевых горах, где пройдет Фестиваль болельщиков, информирует ЦОДД.
В связи с требованиями FIFA, часть улиц возле спортивных объектов будут перекрыты. Местным жителям в префектуре ЦАО, ЗАО и СЗАО выдадут специальные пропуска, чтобы они смогли подъезжать к своим домам без ограничений.
Прилегающие к Воробьевым горам улицы, где пройдет Фестиваль болельщиков, станут пешеходными. Также по Москве будут действовать ограничения на стоянку и остановку автомобилей.
Схему ограничений смотрите в нашей фотогалерее.
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