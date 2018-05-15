На время ЧМ-2018 в Москве изменится движение транспорта

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С 14 июня до 15 июля в Москве изменится движение вблизи спортивных объектов из-за проведения ЧМ-2018. Ряд улиц будут перекрыты для автомобильного движения, парковочные места – ограничены. Улицы возле Воробьевых гор, где пройдет Фестиваль болельщиков, станут пешеходными.

В Москве на период проведения Чемпионата мира по футболу – с 14 июня до 15 июля - изменится движение вблизи стадионов "Спартак" и "Лужники", а также на Воробьевых горах, где пройдет Фестиваль болельщиков, информирует ЦОДД.

В связи с требованиями FIFA, часть улиц возле спортивных объектов будут перекрыты. Местным жителям в префектуре ЦАО, ЗАО и СЗАО выдадут специальные пропуска, чтобы они смогли подъезжать к своим домам без ограничений.

Прилегающие к Воробьевым горам улицы, где пройдет Фестиваль болельщиков, станут пешеходными. Также по Москве будут действовать ограничения на стоянку и остановку автомобилей.

Схему ограничений смотрите в нашей фотогалерее.

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