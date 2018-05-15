В Кемерове начался демонтаж ТЦ "Зимняя вишня"

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В Кемерове начался снос "Зимней вишни", во время пожара в которой в марте погибли 60 человек. Первым начали разбирать вспомогательное здание, где располагались сауна и автомойка. На месте сгоревшего торгового центра планируется разбить сквер.

Рабочие приступили к демонтажу комплекса зданий кемеровского ТЦ "Зимняя вишня". Первым начали разбирать вспомогательное двухэтажное здание, где располагались сауна и автомойка, передает Газета.Ru.

Местные власти пообещали, что на стройплощадке разместят веб-камеры, с помощью которых за работами можно будет наблюдать в реальном времени. По итогам голосования среди местных жителей на месте торгового центра решили разбить сквер. Его откроют к 1 сентября.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. По делу о гибели людей в ТЦ арестовано восемь человек. Через неделю после пожара губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.

Предварительно, в торговом центре протекла крыша из-за неубранного снега. Вода попала на провода над детской игровой зоной на четвертом этаже "Зимней вишни" и вызвала короткое замыкание. Автоматические выключатели и система пожаротушения не сработали.

Возгорание раздула вентиляция, которую не выключили после возникновения пожара. Оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную. Охранник, сидевший на кнопке, не активировал ее.

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