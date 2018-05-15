Режим ЧС в Приамурье снят

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Губернатор Амурской области Александр Козлов принял решение об отмене режима ЧС в регионе. Ранее его ввели из-за лесных пожаров, 23 из которых были активны к концу апреля. В настоящее время все очаги возгорания потушены, а новых не обнаружено.

В Амурской области отменен режим ЧС, который был введен в апреле 2018 года в связи с лесными пожарами. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства со ссылкой на решение губернатора Александра Козлова.

Отмечается, что действующих пожаров в регионе больше нет, так что спасатели МЧС по Хабаровскому краю покинули область. В настоящее время решается вопрос о возвращении всей группировки федерального резерва в места постоянной дислокации.

К концу апреля в Приамурье были активны 23 природных пожара - весь месяц там стояла ветреная и сухая погода.

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