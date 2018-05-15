Мосгорсуд опроверг информацию о вступлении в силу решения о блокировке Telegram

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Решение Таганского районного суда о немедленной блокировке Telegram пока не действует, поскольку оно было обжаловано представителями мессенджера. Ранее суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе.

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", - сказала представитель суда.

Суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе.

Ранее появилась информация, что решение суда по делу Telegram вступило в силу 15 мая. "Дата: 15.05.2018. Состояние: вступило в силу", - указывалось в карточке дела.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о незамедлительной блокировке Telegram в России. Поводом для обращения в суд послужило то, что Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

16 апреля ведомство начало блокировать доступ к мессенджеру. 11 мая юристы Telegram подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда.

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