Московские парки введут скидки для болельщиков на время ЧМ-2018

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Во время проведения в России Чемпионата мира по футболу болельщики получат десятипроцентные скидки в кафе парка имени Горького, Музеона и парка "Зарядье". Для этого в дни матчей нужно будет предъявить специальный паспорт.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на время проведения в России Чемпионата мира по футболу для болельщиков организуют скидки в кафе в парке "Зарядье", в Музеоне и в парке имени Горького. Об этом пишет РИА "Новости".

Ликсутов уточнил, что скидки в 10 процентов будут предоставляться в дни матчей при предъявлении паспорта болельщика. Кафе, на которые распространяется акция, находятся в павильонах "Ледяная пещера", "Заповедное посольство" и "Медиацентр".

Также заместитель мэра Москвы отметил, что проведению акции способствует удобное расположение стадиона "Лужники", откуда после мачта легко добраться до ближайших парков и музеев. Соответствующие маршруты будут наглядно расписаны в информационных буклетах.

ЧМ пройдет в 11 городах страны с 11 июня по 15 июля. Откроется мундиаль матчем России против Саудовской Аравии. Также на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборными Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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