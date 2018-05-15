Минкульт Франции запутался в принадлежности Севастополя

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Министерство культуры Франции обозначило на карте "Ночи музеев" город федерального значения Севастополь как территорию России. Карта была опубликована на официальном сайте ведомства. Спустя некоторое время аннотация была изменена, и Севастополь стал указываться как территория Украины.

Министерство культуры Франции на своем сайте обозначило Севастополь как российский город, после чего изменило данные, назвав его украинским. Об этом сообщает Газета.Ru.

Речь идет о карте в разделе на сайте, посвященном акции "Ночь музеев". В данных указывалось, что Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого располагается по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация. Позднее французское ведомство изменило информацию и обозначило Севастополь как украинский город.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Севастополь стал городом федерального значения. Киев и его союзники при этом считают Крым украинской территорией.

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