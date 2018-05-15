Франция заявила о готовности обсуждать снятие санкций с России
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Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что его страна готова к дискуссии о снятии санкций в отношении России. Он отметил, что "безвыходных ситуаций не бывает", подчеркнув при этом, что вести предметный разговор пока все же рано.
Во Франции готовы к дискуссиям относительно возможности снятия санкций с России, пишет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя правительства страны Бенжамена Гриво, сказанные в эфире телеканала BFM.
"Не бывает безвыходных ситуаций. Все можно обсуждать, в этом принцип дипломатии", - сказал Гриво, комментируя предстоящий визит в Россию французского президента Эмманюэля Макрона. Вместе с тем Гриво отметил, что "ничего невозможного нет, но и говорить об этом пока рано".
Ранее стало известно о принятом Евросоюзом решении по распространению санкций на пятерых крымских чиновников, что связано с проведением на полуострове выборов президента России. В ответ на это в Москве заявили о сохранении за собой права адекватно отреагировать на расширение ограничительных мер.
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