Жириновский о депутатах ЛДПР: не курят, не пьют, собак не держат

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал исключать депутатов из партии, если они будут иметь домашних собак. Политик предположил, что принятию закона о содержании собак препятствуют любители четвероногих – "собачья мафия".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет исключать из партии депутатов, у которых есть собака, передает агентство "Москва".

Политик выразил недовольство участившимися случаями нападения собак на людей, а закон, защищающий граждан, до сих пор не принят.

"Опять собаки нападают, мы много говорим, но закон не принимается. Собачья мафия - самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы "тормозит", обладая значительной властью <…> В ЛДПР собак дома не держат! Кто держит - исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат", - сообщил Жириновский.

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