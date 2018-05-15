Володин озвучил количество попавших под санкции США россиян

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15 мая в Госдуме пройдет пленарное заседание, на котором обсудят ответные меры на санкции США и других стран. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что под ограничительные меры Штатов попали уже более 200 граждан России и более 400 юридических лиц.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что под санкции Соединенных Штатов Америки в отношении России попали более 200 граждан страны и более 400 юридических лиц. Его слова приводит РИА "Новости".

"Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства", - сказал Володин, добавив, что действия США носят "абсолютно недружественный характер".

На 15 мая в Госдуме запланировано пленарное заседание, на котором обсудят пакет законопроектов об ответе на санкционные действия США и других стран.

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