Картину Модильяни продали за рекордные для Sothebyʼs $157 млн

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Написанная в 1917 году картина Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" была продана на торгах Sothebyʼs в Нью-Йорке за 157,2 миллиона долларов - дороже, чем какая-либо другая картина за всю историю этого аукционного дома.

Картина "Лежащая обнаженная" из серии Nu couche кисти итальянского художника Амедео Модильяни в понедельник была продана за рекордные для дома Sotheby's 157,2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке. Имя покупателя не называется.

Как сообщается на сайте аукционного дома, оценочная стоимость лота составляла 150 миллионов долларов. Реализованная картина была куплена ирландским миллиардером на аукционе в 2003 году за 26,9 миллиона долларов.

В 2015 году еще одно полотно с полулежащей обнаженной женщиной из этой же серии было продано за 170,4 миллиона долларов на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

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