Путин во вторник откроет Крымский мост

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Завершается самая масштабная стройка в России. Крымский мост вводят в строй на полгода раньше намеченного срока. Как ожидается, на торжественной церемонии открытия самой долгожданной транспортной линии полуострова будут присутствовать несколько тысяч человек. Всем не терпится первыми проехать по новой дороге. Движение автомобилей запустят в среду утром.

Крымский мост полностью готов к официальному открытию, передает "ТВ Центр". Желающих первыми проехать по нему много. Ещё за двое суток автомобилистов предупредили: в день запуска возможны небольшие заторы. А также разработали памятку: открыт пока только для легковых и автобусов, двигаться со скоростью 90 километров в час, останавливаться на мосту запрещено.

Здесь каждая деталь с приставкой "самый": от размеров (длиннее еще не было), до пейзажей (таких рассветов нет нигде в мире). Чем только его не измеряли, и с чем только не сравнивали. Металла хватило бы на десятки эйфелевых башен, весит как Останкинская телевышка.

Он прочно стоит на всех своих почти 300 гигантских опорах. Подобно атлантам они держат всю конструкцию. Им не страшны ледовые торосы, ветра и течения. Их сотни раз испытывали ученые и сама природа.

Кажется, что и сами строители не верят в то, что они сделали. Всего за два года соединили берега, между которыми не просто расстояние в 19 километров. Между Керчью и Таманью пролегает история и время. Пролив когда-то разделял цивилизации. Несколько раз здесь пытались построить транспортный переход, но получилось только сейчас. Во вторник на мосту ждут президента Владимира Путина. Вместе с теми, кто возводил этот уникальный объект, глава государства проедет в сторону Крыма.

Крымский мост заработает уже в среду с первыми лучами солнца. Движение запустят на рассвете. Известно, что первыми по нему проедут жители Керчи и Тамани.

Борис Максудов, Станислав Ильин. "ТВ Центр", Крым.