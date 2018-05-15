Хакеры уличили Швецию в мошенничестве с допинг-пробами

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Спортивные функционеры Швеции скрывают положительные допинг-пробы своих атлетов. Такую информацию обнародовала скандально известная хакерская группа Fancy Bears. Выводы сделаны на основе документов шведского Союза спортивных организаций. Из них следует, что антидопинговые правила нарушили, как минимум, двое атлетов. Они попались на употреблении препаратов от астмы, которые повышают выносливость.

Положительные допинг-пробы лыжника Бьорна Сандстрема и биатлонистки Марии Нильссон были закодированы, официально вину спортсменов на родине не признали, поэтому и во Всемирное антидопинговое агентство о нарушениях не сообщили, сделав вид, что атлеты попадают под так называемое терапевтическое исключение.

23-летний Сандстрем и 34-летняя Нильссон, к слову, пока никаких серьезных наград не завоевывали, зато препарат тербуталин употребляли - он повышает выносливость в циклических видах спорта. На сильных лекарствах, как выяснили хакеры, сидят многие шведские атлеты, якобы лечатся от бронхиальной астмы, передает "ТВ Центр".

"Подавляющее большинство шведских спортсменов страдает хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей легких, что характерно для всей Скандинавии. Например, в той же Норвегии есть еще большая армия "астматических воинов". Создается впечатление, что это в спорте соревнуются не атлеты, а одни астматики", - заявляют хакеры.

Норвегия на Олимпиаде в Пхёнчхане стала лидером по числу медалей в общекомандном зачете и там же побила рекорд по числу атлетов с терапевтическими исключениями. На Игры сборная страны привезла более 6 тысяч доз противоастматических препаратов, которые по факту являются допингом. И все это - на фоне бездоказательного отстранения от Олимпиады российских спортсменов - на старты не пустили даже абсолютно чистых атлетов, в чьих пробах никто не сомневался. Но официальная позиция спортивных функционеров в скандинавских странах везде одна: терапевтические исключения - это не нарушение.

"Астма довольно распространена среди спортсменов определенных видов спорта, как в Швеции, так и в других странах. Лыжники дышат холодным воздухом, что наносит вред легким. Мы не считаем мошенничеством использование медицинских препаратов при лечении астмы", - заявляет глава антидопингового агентства Швеции Мэтт Рикардссон.

Эти случаи не расследует и спортивный арбитраж. Наоборот, суд в Лозанне скрупулезно рассматривает дела российских спортсменов. Сейчас там слушают апелляции олимпийской чемпионки Афин Татьяны Лебедевой и еще двух легкоатлеток. Допинг якобы обнаружился в их пробах, взятых еще несколько лет назад. Сами спортсменки, которых задним числом лишают олимпийских медалей, в это не верят - говорят, спустя столько времени обвинения просто абсурдны. Но крайне избирательную спортивную Фемиду это, кажется, совсем не волнует.

Борис Иванин. "ТВ Центр".