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Первый Центр персонализированный медицины открылся в Махачкале. Одна из задач лаборатории - сбор данных о генетических особенностях дагестанских народов.

В Дагестане открыли первый Центр персонализированной медицины. Он работает на базе государственного медицинского университета в Махачкале. Одна из задач лаборатории - сбор данных о генетических особенностях дагестанских народов, сообщает "ТВ Центр".

"Мы бы хотели для того, чтобы давать какие-то рекомендации, какие-то алгоритмы действий для наших врачей, расшифровать, объяснить, какие именно этносы у нас подвержены больше определенным заболеваниям, какие менее подвержены или же расположены к каким-то отклонениям на здоровье", - говорит директор научно-исследовательского института ДГМУ Магомедрасул Атаев.

Современное оборудование научного центра позволяет выявлять нарушения структуры ДНК и проводить множество других научных исследований. Благодаря такой диагностике врачи смогут персонально для каждого пациента подбирать лекарства и методы лечения, а также заранее прогнозировать возможное развитие болезни.