Посольство раздора: США обвинили в кровопролитии ХАМАС

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Совбез ООН собирается на экстренное заседание по ситуации в Секторе Газа. Накануне израильские военные открыли огонь по участникам протестов из-за переноса американского посольства в Иерусалим. Погибли 59 палестинцев, в том числе 8-месячный ребёнок. Ранения получили более 2700 человек. Произошедшее вызвало возмущение во всём мире. В Палестине объявлен трёхдневный траур.

59 человек убитыми. В том числе - женщины и дети. Более сотни раненых в тяжелом и критическом состоянии, около 2 тысяч пострадавших от дыма и слезоточивого газа. Израильско-палестинская граница давно горячая точка. Но такого количества жертв не было уже много лет. Президент Палестины Махмуд Аббас объявляет траур, передает "ТВ Центр".

Палестинцы вспоминают об изгнании с территории вновь созданного государства Израиль более 700 тысяч арабов. Скорбят, но не бездействуют. Со скрытыми под куфиями лицами готовят коктейли Молотова. Столкновения обещают быть еще более масштабными. Израильские спецслужбы, армия и полиция приведены в повышенную готовность.

Когда накануне 35 тысяч палестинцев из сектора Газа подошли к границе с Израилем, элегантная Иванка Трамп как раз выбирала платье для торжественной церемонии. На открытии американского посольства присутствовал и ее муж, не менее элегантный Джаред Кушнер. Поговаривают, именно он больше других повлиял на решение американского президента. Сам глава США выступал по видеосвязи, говорил о мире в тот самый момент, когда на площади имени Дональда Трампа, под посольством, уже дрались люди. А в нескольких километрах отсюда гибли.

Причина эскалации - одностороннее решение Трампа. О последствиях его предупреждали, и не раз. Статус города трёх религий - вопрос очень болезненный. Ещё 70 лет назад после образования Израиля мировое сообщество решило: западная часть Иерусалима отойдет еврейскому государству. Иордании - восточная. Однако - в ходе шестидневной войны Израиль взял под свой контроль и её. С тех пор власти настаивают на том, что город – "единая и неделимая" столица их страны. По мнению же палестинцев, Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства. Ситуация была тупиковой и до переноса американского посольства. Теперь всё еще сложнее. Но в Белом доме настаивают: виновен кто угодно, только не США.

"Ответственность за трагические смерти в Газе лежит на группировке "ХАМАС". "ХАМАС" намеренно и цинично провоцирует вооруженный ответ Израиля. А Израиль имеет право защищаться", - заявил официальный представитель Белого дома Рай Шах.

Действия Вашингтона осудили во многих странах. "Это решение противоречит международному праву", - заявили власти Франции. Власти Великобритании сообщили, что шокированы числом жертв противостояния. Глубокую обеспокоенность выразила Германия. О недопустимости односторонних действий заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. И напомнил, что вопрос статуса Иерусалима может решаться только напрямую между Израилем и Палестиной. Такого же мнения в Сирии, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Венесуэле. В Иордании жители Аммана вышли на акцию протеста.

То же - в Турции. Центральная улица Стамбула превратилась в людскую реку. В стране объявлен трёхдневный траур в знак солидарности с палестинцами. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция отзывает своих послов из США и Израиля, а произошедшее назвал геноцидом.

Ситуацию в секторе Газа обсудят на внеочередном заседании Лиги арабских государств и на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Между тем, накануне США уже заблокировали специальное заявление Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке. В документе выражались возмущение и скорбь в связи с убийствами палестинцев, а также содержался призыв к независимому расследованию.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".