Путин и Макрон провели телефонный разговор

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В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили участие французского лидера в ПМЭФ, вопросы сирийского урегулирования, выход США из иранской ядерной сделки. Также Путин выразил соболезнования в связи с терактом 12 мая в Париже.

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции – Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, сообщает сайт Кремля.

Путин выразил соболезнования в связи с терактом 12 мая в Париже, когда 20-летний чеченец напал с ножом на прохожих. Помимо этого, стороны обсудили подготовку визита Макрона в Россию 24–25 мая и участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по сирийскому урегулированию и выходу США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД).

Путин также проинформировал Макрона о беседе с главой МАГАТЭ Юкиа Амано, которая состоялась 14 мая в Сочи.

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