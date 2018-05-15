Штрафы за нарушение ПДД будут зачисляться в дорожные фонды

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Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут перечисляться в региональные дорожные фонды. Подобная мера необходима для определения дополнительных источников доходов. Разработкой документа занималось Министерство транспорта.

Доходы от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения отныне будут поступать в региональные дорожные фонды. Соответствующий закон в третьем и окончательном чтении приняла Государственная дума России, передает ТАСС.

Разработкой документа занималось Министерство транспорта. Его целью является определение дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов. В правительстве полагают, что принятые меры помогут удвоить объемы реконструкции и строительства дорог как местного, так и регионального значения.

В настоящее время оплаченные штрафы поступают в региональные бюджеты, так что главы субъектов сами принимают решение о перечислении средств в дорожные фонды.

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