В СБУ объяснили задержание журналиста РИА Новости Украина
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В Киеве сотрудники СБУ обыскали офис РИА Новости Украина и задержали журналиста Кирилла Вышинского. Как пояснили в СБУ, в украинской столице идут следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации".
Служба безопасности Украины рассказала о проведении в Киеве следственных действий в отношении "медиаструктур, подконтрольных России".
"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины". "Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно", - сообщила она на своей странице в Facebook.
Ранее сотрудники СБУ ворвались в киевский офис РИА Новости Украина. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.
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