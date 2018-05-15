В СБУ объяснили задержание журналиста РИА Новости Украина

Теги: журналист сми Украина россия сбу

В Киеве сотрудники СБУ обыскали офис РИА Новости Украина и задержали журналиста Кирилла Вышинского. Как пояснили в СБУ, в украинской столице идут следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации".

Служба безопасности Украины рассказала о проведении в Киеве следственных действий в отношении "медиаструктур, подконтрольных России".

"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины". "Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в киевский офис РИА Новости Украина. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

Читайте также:

Двух российских журналистов выслали из Украины