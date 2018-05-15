Патрушев обвинил оппозицию в распространении экстремизма в школах

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что деятельность иностранных спецслужб и курируемая ими российская оппозиция способствует распространению экстремизма в школах и деструктивных течений. К его причинам также относится низкое качество образования, проблемы с трудоустройством и отсутствие культурно-досуговой среды.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что деятельность иностранных спецслужб и курируемых ими российских оппозиционных структур являются основными факторами для возникновения экстремизма среди школьников, сообщает ТАСС.

Он отметил, что эта деятельность направлена на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций. На поведение молодежи также влияет низкое качество образования, проблемы с трудоустройством и отсутствие культурно-досуговой среды, подчеркнул Патрушев.

"Отсутствие в процессе обучения молодежи должного внимания к воспитательной функции создает предпосылки для установления в подростковой, молодежной среде фанатичных моделей поведения, основанных на деструктивной идеологии, влияние которой расширяется", - рассказал он.

Также Патрушев рассказал о пропаганде сатанистов, неоязычников и оккультистов среди молодежи. Глава Совбеза призвал пресекать вступление молодежи в деструктивные организации. Кроме того, необходимо принять меры для предупреждения противоправной деятельности в среде фанатов в преддверии ЧМ-2018.

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