В Москве в четвертый раз пройдет еврейский кинофестиваль

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В столице России с 22 по 30 мая пройдет Московский еврейский кинофестиваль. В программу вошли как экспериментальные проекты вроде документальной картины, собранной из YouTube-нарезки, так и работы классиков кинематографа. Призы будут вручать в четырех номинациях.

Федерация еврейских общин России в четвертый раз проведет в столице Московский еврейский кинофестиваль, мероприятие пройдет с 22 по 30 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"Еврейский кинематограф как отдельный жанр сформировался не так давно, а еврейское кино, как и вся наша культура, очень многогранно и затрагивает самые разные вопросы", - отметил президент ФЕОР Александр Борода, добавив, что программа смотра с каждым годом становится все обширнее.

В рамках фестиваля зрителям покажут картины о еврейской культуре, затрагивающие, в частности, темы религии, искусства и семейных ценностей. Так, в программу вошла лента "Менаше", рассказывающая о родительских чувствах, фильм "Сопротивление" о борьбе за свободу, а также документальный проект "Холокост.Загрузка", который был скомпилирован из YouTube-роликов, показывающих реакцию современной израильской молодежи на посещение Аушвица.

Вместе с тем на кинофестивале покажут работу австрийского классика документального кино Рута Беккермана "В сторону Иерусалима".

Призы будут вручаться в номинациях за лучшие полнометражный и короткометражный документальные фильмы, а также за лучшие художественные картины, где также отдельно отмечаются как полнометражные, так и короткометражные проекты.

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