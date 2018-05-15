Фигуристам младше 17 лет могут запретить переход во взрослое катание

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Нидерланды внесли на рассмотрение Международного союза конькобежцев (ISU) предложение повысить минимальный возраст участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет. Конгресс ISU пройдет 4-8 июня. В настоящий момент минимальный возраст для перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.

Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке внесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об увеличении с 15 до 17 лет минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях в фигурном катании.

Предложение предполагает внесение изменений с сезона-2020/21, чтобы спортсменам, не достигшим 17-летнего возраста, но уже выступающим во взрослых соревнованиях, не пришлось возвращаться в юниоры.

По мнению экспертов, реформы помогут продлить срок карьеры фигуристок и уберечь их от травм. В интервью Газете.Ru тренеры Александр Жулин и Виктория Волчкова объяснили, почему эта идея имеет право на жизнь.

"Я долго думала на эту тему, и, честно говоря, мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Девочки катаются до 16 лет, а дальше их карьера заканчивается. С этой стороны разделение по возрасту выглядит правильным. Так мы сможем продлить век спортсменок", - заявила Волчкова.

"Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски. Пусть даже они и не прыгают четверные прыжки", - заключил Жулин.

На Олимпийских играх в Пхенчхане золото в женском одиночном катании выиграла 15-летняя россиянка Алина Загитова. На мартовском чемпионате мира среди юниоров в Софии российские фигуристы взяли девять из 12 наград, одержав победы во всех четырех дисциплинах. Золотую медаль завоевала 13-летняя Александра Трусова.

Конгресс ISU, на котором будут рассматриваться изменения в правилах, пройдет с 4 по 8 июня в испанской Севилье.

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