МИД России не видит шансов на пересмотр США решения по сделке с Ираном

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ведомстве не видят варианта, при котором США пересмотрят свое решение о выходе из сделки с Ираном по разработке ядерного оружия. Вместе с тем Москва все еще надеется на сохранение договоренностей, к которым также присоединились Германия, Франция, Великобритания и Китай.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", заявив, что МИД не видит шансов на пересмотр Соединенными Штатами их решения о выходе из ядерной сделки с Ираном. Об этом пишет ТАСС.

"Главное то, что определенные элементы иранской политики в регионе, а также его ракетная программа вызывают резкое отторжение США и их союзников", - заявил Рябков, добавив, что возможность сохранить сделку как таковую все еще остается, но зависеть многое будет от воли политиков.

О выходе США из подписанной в 2015 году сделки с Ираном стало известно 8 мая. Помимо Тегерана и Вашингтона, в заключении договоренности участвовали Россия, Франция, Германия, Великобритания и Китай. В документе отмечалось, что в обмен на снятие санкций Иран обязуется свернуть ядерные разработки.

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