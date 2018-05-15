Москва ответит Киеву "мерами взаимности" после обыска в офисе РИА Новости

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Действия правоохранительных органов Украины, которые во вторник обыскали офис РИА Новости Украина и задержали журналиста Кирилла Вышинского около его дома в Киеве, являются возмутительными и вопиющими. По словам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва ответит мерами взаимности.

И.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал возмутительными и вопиющими действия СБУ в отношении представителей российских СМИ на Украине, передает "Интерфакс".

"Если эти действия каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью СМИ, это является возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций", - заявил он.

Песков пообещал, что Россия примет ответные меры на действия СБУ. "Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию", - сказал представитель Кремля.

Ранее в СБУ сообщили о задержании журналиста Кирилла Вышинского в Киеве, а также о проведении обысков в офисе агентства РИА Новости Украина. Киев также заявил о раскрытии "сети медиаструктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны".

Это далеко не первый случай притеснения сотрудников российских СМИ на Украине. Журналистов из России регулярно беспочвенно лишают аккредитации или запрещают въезд им в страну.

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