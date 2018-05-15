Песков расписался в юридической несостоятельности по вопросу блокировки Telegram

Теги: Общество соцсети песков роскомнадзор

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что ему непонятна ситуация вокруг решения суда о блокировке Telegram. Ранее Мосгорсуде заявили, что решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку оно было обжаловано. Тем не менее, Роскомнадзор 16 апреля начал процедуру блокировки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о невступлении в силу решения Таганского суда Москвы о блокировке Telegram, передает ТАСС.

"Распишусь в полной своей юридической несостоятельности и неспособности ответить на этот вопрос. Тоже прочитал об этом в СМИ, не понимаю, о чем идет речь", - заявил спикер Кремля.

Ранее в Мосгорсуде заявили, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, поскольку оно было обжаловано представителями мессенджера.

В свою очередь Роскомнадзор объяснил, почему блокировка мессенджера началось до того, как решение суда вступило в законную силу.

"Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу", - объяснили в надзорном ведомстве.

16 апреля РКН начал блокировать доступ к мессенджеру. 11 мая юристы Telegram подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда.

Читайте также:

Песков не увидел ничего предосудительного в использовании Telegram

В Кремле призвали "не играть в прятки и догонялки" из-за блокировки Telegram

В Кремле начали тестировать ICQ в качестве замены Telegram

Песков отказался сравнивать блокировку Telegram с запретом рунета на Украине