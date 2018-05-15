Собянин оценил изменения на площади Тверской Заставы после благоустройства

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о впечатлениях от изменений на площади Тверской Заставы после благоустройства, отметив новый сквер и значительно улучшившуюся транспортную инфраструктуру.

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем Twitter-аккаунте впечатлениями от изменений, произошедших на площади Тверской Заставы после ее благоустройства.

"Еще год назад на площади Тверской Заставы была хаотичная парковка на несколько десятков машин. А сейчас там новый сквер, по которому каждый час проходят или проезжают больше тысячи человек", - написал глава города. Он также отметил, что улучшениями в полной мере пользуются и "Магистрали", и пассажиры трамваев, и пешеходы.

Еще год назад на площади Тверской Заставы была хаотичная парковка на несколько десятков машин. А сейчас там новый сквер, по которому каждый час проходят или проезжают больше тысячи человек. Это и пассажиры трамваев, и "Магистрали", и пешеходы. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 мая 2018 г.

Движение трамваев на маршрутах 7 и 9 по площади Тверской Заставы после благоустройства возобновилось в сентябре 2017 года. Там был установлен памятник Максиму Горькому, разбит сквер и восстановлен исторический облик. Вернувшиеся на площадь трамвайные маршруты связали Казанский, Белорусский, Ярославский и Ленинградский вокзалы.

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