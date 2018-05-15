Число погибших в секторе Газа увеличилось до 61 человека

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В медицинских службах Палестины сообщают о возросшем количестве жертв столкновений с израильскими военными. Речь идет о 61 человеке. Ранее лидер страны Махмуд Абасс объявил трехдневный траур. На 15 мая запланировано экстренное заседание Совбеза ООН.

Число палестинцев, погибших при столкновении с израильскими военными, вновь увеличилось: в местных медицинских службах сообщают о 61 жертве. Слова Ашрафа аль-Кидра приводит РИА "Новости".

"В больнице скончался 16-летний палестинец, получивший вчера ранение в столкновениях с израильской армией", - сказал аль-Кидра, добавив, что, считая с 30 марта, число жертв достигло 109. Ранее поступала информация о 59 погибших и более двух с половиной тысячах раненых.

Протест палестинцев в секторе Газа стал реакцией на открытие в Иерусалиме посольства Соединенных Штатов. Лидером страны Махмудом Абассом был объявлен трехдневный траур. Ситуацию обсудят на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 15 мая.

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