МИД России назвал произволом обыски СБУ в РИА Новости Украина

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Действия Киева в отношении РИА Новости Украина неприемлемы, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее СБУ задержала журналиста Кирилла Вышинского и обыскала киевский офис агентства. Представителю МИД Марии Захаровой произвол Киева напомнил традиции тоталитарных режимов.

Действия Киева в отношении корреспондентов РИА Новости Украина неприемлемы, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

"Для нас сейчас главное - понять, где находятся наши граждане, как с ними обращаются и вообще каковы причины подобных неприемлемых действий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим филиппинским коллегой, передает РИА Новости.

По его мнению, "и Соединенные Штаты, и европейские участники ОБСЕ просто обязаны, наконец, высказаться без каких-либо двойных стандартов и, конечно, мы ждем каких-то принципиальных заявлений представителя ОБСЕ по свободе СМИ".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник сравнила притеснения как российских, так и западных журналистов на Украине с традициями тоталитарных режимов.

"По-прежнему не видим никакой внятной реакции на произвол украинских властей со стороны западных стран и профильных международных организаций. Считаем, что подобное попустительство прямо угрожает судьбам общеевропейского пространства, способствуя подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов", - цитирует ее ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ждут жесткой реакции международных организаций на действия СБУ в отношении РИА Новости Украина. Россия примет "меры взаимности", пообещал он.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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