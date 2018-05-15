Птицы помешали двум самолетам приземлиться в "Домодедово"

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Два лайнера не смогли с первой попытки приземлиться в аэропорту "Домодедово" из-за птиц. Пилоты увели машины на второй круг, а в это время сотрудники аэродромных служб согнали птиц со взлетно-посадочной полосы. Вторая попытка завершилась удачно для обоих "Аэробусов-319".

Два лайнера не смогли с первого раза выполнить посадку в аэропорту "Домодедово" из-за обосновавшейся на взлетно-посадочной полосе стаи птиц, пишет "Интерфакс".

Уточняется, что речь идет о самолетах "Аэробус-319", летевших из Анапы и Читы. Пилоты пожаловались на затруднение, после чего диспетчеры посоветовали им уйти на второй круг.

Во время совершения самолетами маневров представители аэродромных служб согнали птиц с ВПП, так что вторая попытка приземления прошла для обоих лайнеров успешно.

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