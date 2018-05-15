Пьяный водитель протаранил машину полиции, уходя от погони в Подмосковье

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Крупное ДТП устроили сотрудники ДПС в подмосковном Коломенском. Другого выхода у них не было. Госавтоинспекторы долго гонялись по ночному городу за пьяным водителем. На приказы прижаться к обочине мужчина реагировал так: еще сильнее нажимал педаль газа. В итоге, полиции пришлось пожертвовать служебным автомобилем.

Известно, что инспекторы ГИБДД могут практически безошибочно определить пьяного водителя в потоке автомобилей. Вот и синий Hyundai Accent вроде бы ехал спокойно, но внимание полицейских привлек, передает "ТВ Центр".

Водитель требование инспекторов остановиться явно услышал — вместо тормоза нажал на газ. Игнорируя лежачие полицейские, на полной скорости, пошёл в отрыв. Перекрестки проходил, не обращая внимания на знаки приоритета. Наматывал круги по городу, однако не забывал при этом заранее включать указатели поворота.

Никого не сбил и ни в кого не врезался водитель лишь по чистой случайности. Позднее время, мало машин и пешеходов. Высокий темп погони хозяин иномарки смог поддерживать всего две с половиной минуты. С центральной улицы наперерез нарушителю поворачивали полицейские "УАЗики". В последний момент Hyundai засветился стоп-огнями, но было поздно и для торможения, и для маневра. Лобовое столкновение, после которого иномарка уже не смогла продолжить движение. Правонарушителем оказался 53-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, - сообщили в ГУ МВД Московской области.

Инспекторы довольно долго оформляли протоколы. За неповиновение сотрудникам полиции, за нарушение требования остановки, неправильные расположение автомобиля на дороге и обгон, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав и штраф. Только за отказ от поездки к наркологу 30 тысяч. Ещё придётся оплатить ремонт служебного "УАЗика". Да и собственная машина нарушителя вряд ли подлежит восстановлению. В данном случае такой оказалась в денежном эквиваленте цена одной выпитой бутылки водки.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".