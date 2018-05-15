Приговор по делу о подготовке терактов в Москве огласят в среду

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Гособвинитель по делу о подготовке терактов в Москве попросил суд приговорить обвиняемых, граждан Таджикистана и Молдавии, к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет. Приговор будет оглашен в среду в 10:30. Боевиков, которые готовили атаку по указу эмиссара ИГ, задержали в 2016 году сотрудники ФСБ.

Для фигурантов дела о подготовке терактов в Москве попросили от 16 до 18 лет колонии, передает "Интерфакс".

"Я ходатайствовал перед судом о назначении для Виктора Федоровича наказания в виде 18 лет лишения свободы, для Темерлана Цечоева просил аналогичное наказание. Для Хисмаила Наумова и Абро Хайдарова - по 16 лет лишения свободы с содержанием в исправительном учреждении строгого режима для всех", - заявил гособвинитель на заседании Московского окружного военного суда, где состоялись прения сторон по делу.

После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет оглашен в среду в 10:30.

В декабре 2016 года сотрудники ФСБ задержали в Москве четырех граждан Таджикистана и Молдавии - членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевики планировали совершить серию терактов в столице.

Боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара "Исламского государства". При обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также большое количество взрывчатого вещества.

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