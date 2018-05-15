Зрители "ТВ Центра" собрали больше 2 млн рублей на лечение Яны Петровой

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Зрители "ТВ Центра" собрали более двух миллионов рублей на лечение 15-летней Яны Петровой. Она нуждается в пересадке костного мозга.

На лечение 15-летней Яны Петровой, которая нуждается в пересадке костного мозга, благодаря зрителям "ТВ Центра" удалось собрать 2 114 649 рублей.

Сбор средств для Яны объявили наш телеканал и фонд "Подари жизнь". Она борется с болезнью много лет, прошла несколько курсов химиотерапии и для полного выздоровления нуждается в пересадке костного мозга. Теперь у Яны будет возможность сделать дорогостоящую операцию.

Мы благодарим всех телезрителей, которые откликнулись на просьбу о помощи.