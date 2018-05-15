СБУ заподозрила сотрудников "РИА Новости Украина" в госизмене

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МИД России требует незамедлительного доступа к российским гражданам, задержанным в Киеве. Этим утром силовики ворвались в офис агентства "РИА Новости Украина" и захватили двоих журналистов. В СБУ происходящее называют борьбой с российской пропагандой. Как сообщает ТАСС, сотрудников агентства подозревают в государственной измене.

Со слов очевидцев все действия СБУ выглядели заранее спланированной спецоперацией. Утром в двери офиса "РИА Новости Украина" позвонили люди в форме. С собой у них был домкрат. После того как силовики вошли в здание, журналистка, находившаяся на рабочем месте, перестала выходить на связь. Зато на связь вышли представители спецслужбы, отмечает "ТВ Центр".

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Следом был задержан корреспондент агентства Кирилл Вышинский. Это произошло на улице возле его дома. Коллеги тут же вспомнили, что журналист давно находился в разделе "Чистилище" украинского сайта "Миротворец", куда попадают все журналисты, чьи материалы не нравятся украинской власти. Вышинского отвели на допрос в СБУ, сайт РИА несколько часов не обновлялся. В здании редакции, а также дома у корреспондента Людмилы Лысенко, велись обыски.

Подобные действия в России назвали возмутительными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже обратилась к коллеге в Киеве, с просьбой разъяснить происходящее. В Кремле выразили надежду, что действия украинских силовиков не останутся незамеченными международным сообществом. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже призвал западные страны отказаться от двойных стандартов в оценке происходящего на Украине.

"Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность. Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией. Мы будем требовать доступа к нашим гражданам. Думаю, что и США, и европейские участники ОБСЕ просто обязаны наконец высказаться без каких-либо двойных стандартов", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Три года назад Украина остановила деятельность 115 российских СМИ, запретила вещание основных телеканалов. Российских журналистов не первый раз обвиняют в пропаганде и вешают на них ярлыки врагов. Поводом для депортации может стать любой материал о Донбассе, Крыме или политике в Киеве. На прошлой неделе в столице Незалежной были задержаны, а затем высланы корреспонденты Первого канала и ВГТРК. Журналисты собирались рассказать о том, как Украина празднует 9 мая, но так и не приступили к работе.

Никита Васильев, "ТВ Центр".