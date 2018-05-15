Глава Конституционного суда опроверг сообщения о своей отставке

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Глава Конституционного суда Валерий Зорькин не планирует уходить в отставку. Накануне СМИ сообщили, что председателем КС может стать сотрудник администрации президента – начальник ГПУ Лариса Брычева.

Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин опроверг слухи о своей скорой отставке, сообщает РИА Новости.

Информацию о своей возможной отставке Зорькин прокомментировал перефразированной цитатой из драмы Александра Пушкина "Борис Годунов": "А слухами питается она".

Ранее источник агентства сообщил, что 75-летний Зорькин может уйти с поста по состоянию здоровья. В перспективе его место может занять начальник Главного правового управления президента Лариса Брычева.

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