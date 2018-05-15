Праздничные мероприятия в Москве 8 и 9 мая посетили около 10 млн человек

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Праздничные мероприятия в честь Дня Победы, которые прошли 8 и 9 мая в Москве, посетили около десяти миллионов человек. В столице прошло 130 концертов, 25 выставок, 22 кинопоказа и 20 спортивных мероприятий на 64 площадках, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Около десяти миллионов человек посетили 8 и 9 мая праздничные мероприятия в столице, передает АГН "Москва".

"Около 200 праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, прошло в столице 8 и 9 мая. Их посетили десять миллионов человек. Праздничные программы прошли на 12 окружных, 19 фестивальных и 27 парковых площадках", - подсчитали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В столице прошло 130 концертов, 25 выставок, 22 кинопоказа и 20 спортивных мероприятий на 64 площадках. В частности, на Поклонной горе состоялись показательные выступления кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и концерт симфонического оркестра Мариинского театра.

Вечером 9 мая на 33 площадках Москвы был запущен праздничный салют. "Для его создания были использованы фейерверки 550 цветов и оттенков. Всего прозвучало 80 тысяч залпов, в том числе 30 - из военных орудий", - добавили в пресс-службе.

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