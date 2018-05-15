Россия положительно оценила результаты астанинского процесса по Сирии

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14 и 15 мая в Астане проходит девятый раунд переговоров по ситуации в Сирии. Во встречах, изначально инициированных Россией, Ираном и Турцией, впервые не участвуют представители США. Меж тем спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев дал ходу переговоров положительную оценку.

Специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что Россия положительно оценивает результаты астанинского процесса по Сирии. Его слова приводит РИА "Новости".

"Астанинский процесс жив, он будет продолжаться. Как мы видим, он дает достаточно ощутимые положительные результаты", - сказал Лаврентьев, добавив, что нынешняя встреча в подобном формате стала уже девятой по счету.

Также спецпредставитель президента отметил, что распространяемые западными средствами массовой информации слухи о кончине астанинского процесса "сильно преувеличены".

С 14 по 15 мая в Астане проходит девятый раунд переговоров по поводу ситуации в Сирии. Во встречах впервые не участвуют представители Соединенных Штатов. Изначально процесс был организован по инициативе России, Ирана и Турции.

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