Путин за рулем "КамАЗа" открыл Крымский мост

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Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Президент посетил Единый центр управления дорожным движением, после этого пообщался с рабочими и проехал по мосту за рулем "КамАЗа" во главе колонны спецтехники. Рабочее движение откроется в среду в 5:30.

Владимир Путин во вторник принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает TVC.RU.

Сперва президент осмотрел Единый центр управления дорожным движением, после чего пообщался с рабочими. Путин поблагодарил строителей за досрочное завершение работ. После этого президент сел за руль "КамАЗа" и проехал по мосту во главе колонны спецтехники.

Активное строительство Крымского моста началось в начале 2016 года. Мост стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. По графику движение автомобильного транспорта должно было открыться в декабре 2018 года, однако строителям удалось завершить работы на полгода раньше.

Открытие железнодорожной части намечено на 2019 год.