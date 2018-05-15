В Великобритании назвали причину отказа Виктории Скрипаль в визе

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В МВД Великобритании сообщили, что племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории отказали в визе из-за несоответствия ее заявки требованиям миграционных правил. Накануне Виктория Скрипаль рассказала, что ей повторно отказали в визе из-за низкого, по мнению британских властей, уровня заработной платы.

Виктории Скрипаль отказались выдать британскую визу из-за несоответствия действующим в королевстве иммиграционным нормам.

"Мы отклонили запрос на выдачу визы от Виктории Скрипаль на том основании, что он не соответствует требованиями, которые предусмотрены иммиграционными правилами", - сообщили ТАСС в пресс-службе британского МВД.

Накануне племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что ей повторно отказали в британской визе, сославшись на низкий доход. Она намеревалась приехать в Великобританию, чтобы проведать двоюродную сестру Юлию.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

В настоящее время Юлия Скрипаль выписана из больницы и находится, по данным британских властей, в "безопасном месте". Ее отец остается в больнице, но, как сообщила британская сторона, уже вышел из критического состояния.

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