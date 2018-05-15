Скончался гитарист и композитор Гленн Бранка

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В США умер композитор и гитарист Гленн Бранка. У него был диагностирован рак горла. Известен Бранка стал благодаря своему новаторскому подходу к гитарному звуку - он много экспериментировал с настройками, успев поработать с Swans и Sonic Youth

В Соединенных Штатах на 70-м году жизни скончался композитор и гитарист Гленн Бранка, сообщила на своей странице в Facebook его супруга Регина Блер.

Уточняется, что у музыканта был диагностирован рак горла. Он умер во сне.

Известен Бранка стал благодаря своему новаторскому, авангардному подходу к гитарному звуку. Он много и активно экспериментировал с шумами и нестандартными настройками. Сотрудничал с такими группами, как Swans и Sonic Youth. Его самой известной сольной работой считается диск 1981 года "The Ascension".

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