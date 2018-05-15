Уровень грязи на дорогах Петербурга превысил норму в 70 раз

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В Санкт-Петербурге на некоторых участках дорог норматив загрязненности превышен в 70 раз. Это установили активисты движения "Красивый Петербург".

Движение "Красивый Петербург" заявило о том, что уровень загрязнения некоторых улиц Санкт‐Петербурга превысил норму в 70 раз. Как отмечает "Русская планета", на одном квадратном метре в Приморском районе было зафиксировано 2,1 килограмма пыли.

При этом на самой чистой улице Петербурга – Достоевского – норматив превышен в восемь раз.

По нормативу засоренность не должна превышать 30 грамм на квадратный метр.

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