Журналист Зеппельт получил российскую визу

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который выпускал фильмы о допинге в России, получил российскую визу и сможет приехать на Чемпионат мира по футболу. Ранее ему было отказано в визе в связи с тем, что репортера занести в список нон грата.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт получил российскую визу и сможет посетить Чемпионат мира по футболу, передает РИА Новости.

"Промежуточный успех: российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий", - написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Zwischenerfolg: Russische Seite hat uns soeben mitgeteilt, dass @hajoseppelt zumindest zur WM einreisen kann. Setzen uns weiter für freie Berichterstattung ein. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 15 мая 2018 г.

11 мая телеканал ARD выступил с заявлением о том, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы, которую он запросил для посещения ЧМ-2018 по футболу в России. Репортера занесли в список персона нон грата.

Хайо Зеппельт на протяжении нескольких лет выпускал фильмы на телеканале ARD о допинге в российском спорте. После этого к собственному расследованию приступило Всемирное антидопинговое агентство. Основным информатором выступил Григорий Родченков.

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