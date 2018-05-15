Путин назвал открытие Крымского моста чудом

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Владимир Путин после открытия Крымского моста обратился к строителям. Он поздравил их "с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем". По его словам, открытие моста имеет значение для развития не только Крыма, но и всего юга России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал открытие Крымского моста. По его словам, этот день можно назвать историческим, передает ТАСС.

"Это чудо свершилось!" - заявил российский лидер на митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части Крымского моста.

"Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем! Историческим - потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е и вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось", - отметил Путин, обращаясь к строителям.

По его словам, открытие моста через Керченский пролив имеет значение для развития не только Крыма, но и всего юга России.

"По мосту в год по этой трассе могут проехать 14 миллионов человек и свыше 13 миллионов тонн грузов перемещено. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России. Так что, не только для меня - для всей страны это очень важный и перспективный объект", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава государства отметил, что власти России будут работать над реализацией проектов по строительству дорог, мостов, портов по всей стране, сообщает РИА Новости.

"Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы", - сказал Путин.

Ранее во вторник Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Президент посетил Единый центр управления дорожным движением, а затем пообщался с рабочими и проехал по мосту за рулем "КамАЗа" во главе колонны спецтехники. Рабочее движение откроется 16 мая в 5:30.

Открытие железнодорожной части намечено на 2019 год.