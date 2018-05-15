Торговый оборот Москвы в январе-марте превысил 1,1 триллиона рублей

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За период с января по март 2018 года торговый оборот Москвы вырос на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и превысил 1,1 триллиона рублей. Также в департаменте экономической политики и развития обратили внимание на увеличение количества договоров на покупку жилья и выросшие банковские сбережения жителей столицы.

Московский департамент экономической политики и развития поделился данными о торговом обороте столицы в январе-марте 2018 года: он превысил 1,1 триллиона рублей, что на 4,7 процента больше показателя за аналогичный период 2017-го. Об этом пишет информагентство "Москва".

В ведомстве также отметили рост розничной торговли и увеличение посещаемости крупных торговых центров города - этот показатель вырос на 1,8 процента. Вместе с тем за период с января по март были зарегистрированы 46,1 тысячи договоров на покупку жилья, что превосходит цифры прошлого года на 35,6 процента.

Кроме того, в департаменте экономической политики и развития обратили внимание на выросшие на 5,4 процента сбережения москвичей в банках.

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